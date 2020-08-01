Тюмень расширится в сторону Тобольска, Метелево и Верхнего бора, сказал тюменский депутат

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Заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы Дмитрий Антипов считает, что город будет расширяться в сторону Тобольска, Метелево и Верхнего бора.

"Развивается район улицы Дружбы на выезде в сторону Тобольска. Перспективен в плане застройки район между Червишевским и Московским трактами. Много участков в сторону Метелево и Верхнего Бора. По дороге из аэропорта Рощино есть земли сельхозназначения, и при необходимости их можно перевести под гражданское строительство", - сообщил Дмитрий Антипов.

Но здесь возможны сложности: при освоении новых территорий строителям приходится учитывать возможность создания инженерной инфраструктуры, в частности, строительства сетей водо- и теплоснабжения.

"По линии "Тюмень Водоканала" ведется модернизация и реконструкция очистных сооружений Велижанского и Метелевского водозаборов, так что этот вопрос решается. Проблем с энергоснабжением в городе меньше всего. Поэтому, задаваясь вопросом "куда идти?", необходимо определиться с местами энергетических источников питания", - пояснил Антипов и добавил, что городу пора рассмотреть возможность строительства ТЭЦ-3.

Помимо этого, чтобы город гармонично развивался, ему нужен свой главный архитектор, считает депутат. "Кто-то должен создавать единую концепцию, потому что вопросов в плане архитектуры очень много. Цветовые и ландшафтные решения, критерии к освоению земельных участков – эти и многие другие инициативы должны исходить от главного архитектора, и требования должны быть едиными для всех – хоть для производственных организаций, хоть для коммерческих структур. Это творческая деятельность, требующая усидчивости и опыта работы. Пускай это будет архитектурное бюро с целым штатом специалистов", - подчеркнул Антипов.

Депутат пообещал на одном из будущих заседаний комиссии обсудить этот вопрос и озвучить свои предложения главе города.