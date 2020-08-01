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Онлайн-лагерь "Инженерный резерв России" собрал 180 школьников

Общество, 19:05 27 августа 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

180 школьников стали участниками всероссийского онлайн-лагеря "Инженерный резерв России", сообщает пресс-служба ТИУ.

Организатором проекта выступает "Школа инженерного резерва" ТИУ при поддержке компании "Газпром". В течение недели ребята с 5 по 9 класс из разных регионов России проходят обучение по техническим направлениям, приобретают новые знакомства, принимают участие в активных играх.

В первой половине дня ребята посещают занятия с преподавателями ТИУ, а после обеда принимают участие в активных мероприятиях, таких как "Своя игра", "Видеовизитки", "Фотокросс". У каждой учебной группы есть свой куратор, который помогает ребятам на протяжении всей смены, поддерживает на мероприятиях, отвечает на вопросы.

Преподаватели и специалисты "Школы инженерного резерва" ТИУ проводят обучение для школьников по таким предметам, как "Математика", "3D-моделирование", "Подготовка к олимпиадам по физике", "Химия", "Схемотехника и электрика". Наибольшее количество заявок было подано по направлениям "Создание сайтов" и "Разработка масок в Инстаграм".

По окончании онлайн-лагеря ребята получат сертификаты о прохождении курса, направления и количества пройденных часов. Самые активные участники и группы будут отмечены дипломами.

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# ТИУ

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