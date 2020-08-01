Разрешение на бесплатную парковку для людей с инвалидностью можно оформить онлайн

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид, в том числе ребенок-инвалид, можно онлайн, сообщает отделение ПФР по Тюменской области.

Заявление подается в личном кабинете на портале Госуслуг, или в личном кабинете инвалида на портале ФРИ, или в центрах государственных и муниципальных услуг "Мои Документы".

В заявлении необходимо указать номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка.

Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных федерального реестра инвалидов. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных.

В клиентских службах Пенсионного фонда заявления приниматься не будут.

Подать заявление теперь можно только на одно транспортное средство. При необходимости можно изменить сведения об автомобиле, подав новое заявление. Актуальными будут считаться сведения, размещенные на портале ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность внести в реестр даже номер такси, на котором поедет инвалид, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.

Для граждан, оформивших знак "Инвалид" до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года. До этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак.