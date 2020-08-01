Звонок на урок: как тюменские школы начнут учебный год

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На фоне пандемии учебный год в школах Тюменской области начинается с изменений в привычном режиме работы. Разъясняем основные из них и отвечаем на самые популярные вопросы родителей.

Будут ли линейки?

Традиционные линейки 1 сентября пройдут преимущественно для первоклассников и ребят 10-11 классов. Для них День знаний - начало одного из самых важных этапов в жизни, поэтому праздник решено не отменять. Главное условие – линейки должны пройти на открытом воздухе – массовые мероприятия в помещении школ запрещены до конца года. При этом праздничную атмосферу в школах создадут для всех классов: по традиции учителя пообщаются с ребятами, пройдет традиционный урок добра.

Кто обязан носить маски?

Маски будут носить все взрослые: педагоги, руководство школы, работники столовых, родители. Дети могут находиться в школе без средств индивидуальной защиты. При этом родителям рекомендуют заранее дома напомнить детям о необходимости чаще мыть руки в школе, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.

Как будут обеспечивать безопасность детей в школе?

Все образовательные учреждения региона обеспеченны бесконтактными термометрами, рециркуляторами воздуха, средствами дезинфекции. Обязателен утренний фильтр с измерением температуры. За каждым классом закрепят отдельный кабинет. Расписание уроков будет гибким, вводятся отдельные звонки на урок, чтобы дети разных классов как можно реже контактировали между собой. Также в каждой школе будет индивидуальное расписание посещений спортзала, столовой, гардероба.

Будет ли дистанционное обучение обязательным?

Нет, с 1 сентября школы начинают работу в привычном формате. Если родители опасаются за здоровье ребенка, то могут сохранить для него дистанционное обучение – для этого нужно обратиться в администрацию школы с заявлением.

Евгения Шевцова