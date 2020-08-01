В Тобольске открыли обновленный сквер Речников

| Фото: центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Обновленный сквер Речников открыли в микрорайоне Иртышский в Тобольске, сообщает городской центр искусств и культуры.

Глава города Максим Афанасьев поздравил жителей микрорайона с этим событием и вручил благодарственные письма активным жителям Иртышского микрорайона. Центральным местом сквера стал обновленный Памятный знак тобольским речникам, погибшим в Великую Отечественную войну. В память о подвиге тоболяков прошла минута молчания. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику.

Для жителей микрорайона была организована праздничная программа. На входе в сквер разместилась выставка архивных фотографий, которые рассказывали о жизни и работе поселка речников. Внутри сквера работали мастер-классы. Здесь можно было создать своими руками полезные вещи для дома, за шахматным столом учили правилам игры, библиотека организовала стол с новыми изданиями. Для детей проходили активные игры на свежем воздухе, для молодежи работали мастерские.

На импровизированной сцене выступили ансамбль "Юнис", Гордей Марчук, вокальный ансамбль "Цвет сирени". Стихотворения прочитала поэтесса Нина Староненко. Завершилось торжественное открытие сквера танцами под песни речников.