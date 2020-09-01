Винзилинский завод керамзитового гравия внедряет стандарты бережливого производства

| Фото: департамент экономики Тюменской области | Фото: департамент экономики Тюменской области

Производство керамзитобетонных блоков по стандартам бережливого производства наладили на Винзилинском заводе керамзитового гравия. Новый формат работы позволил увеличить объем производства блоков на 17% в сутки, сообщает областной департамент экономики.

Внедрять инструменты бережливого производства стали не в технологии производства, а а в рутинные процессы на пилотном участке, где был разный уровень загрузки персонала, внеплановая остановка оборудования, неравномерное наличие комплектующих.

Рабочая группа завода совместно с экспертом провела анализ процессов участке по производству крупноформатных керамзитобетонных блоков. Он показал необходимость проведения планово-предупредительного обслуживания оборудования, стандартизации работ, проведении инструктажа сотрудников.

Как отметил заместитель генерального директора предприятия Юрий Васильев, предложенные мероприятия позволили изменить текущие условия труда, повысить ответственность за выполняемые операции.

"Специфика сезонности спроса на выпускаемую продукцию накладывает отпечаток на бизнес-процессы на заводе – поиск оптимального распределения ресурсов между поставщиками, покупателями и кредиторами. Внедрение элементов бережливого производства позволило выявить внутренние резервы увеличения объемов производства и высвободить дополнительные финансовые ресурсы для приобретения новых погрузчиков", - подчеркнул он.

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