В Тюмени пройдет всероссийский хакатон цифрового искусства

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Всероссийский хакатон цифрового искусства пройдет в Тюмени в 2021 году. В течение 48 часов участники будут создавать технологичные объекты современного искусства. Его итогом станет интерактивная цифровая выставка, которую создадут молодые специалисты со всей страны, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Также на 2021 год запланирован образовательный проект "Медиашкола" для молодых медийщиков. Оба мероприятия являются частью программы развития арт-резиденций Тюменской области, которая вошла в пятерку лучших среди 20 регионов страны. На форуме "Таврида" проект получил финансовую поддержку в 5 млн 600 тыс. рублей.

По словам куратора молодежных пространств Тюменской области Юлии Каргаполовой, задача программы - формирование нового сообщества творцов, которое будет сотрудничать и обмениваться опытом с единомышленниками со всей страны.

"Комплексная программа развития создаст почву для формирования нового направления и поспособствует продвижению молодых авторов на российский и мировой рынок. Также она запустит программы взаимодействия с другими регионами в области цифрового искусства и создаст предпосылки для формирования новых рабочих мест", - отметила Юлия Каргаполова.

Проект "Развитие общественных пространств в Тюменской области" стал итогом работы первого года программы развития арт-резиденций в регионах РФ. 28 августа программу презентовали экспертной комиссии, в состав которой вошел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, эксперты Росмолодежи и главы регионов.