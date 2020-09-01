230 лет назад русский флот разгромил турецкую эскадру у мыса Тендра

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

11 сентября 1790 года - День воинской славы России, победа русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов.

Во время двухдневного морского сражения у о. Тендра на Чёрном море десять линейных кораблей, шест фрегатов, 20 вспомогательных судов (всего 826 орудий) контр-адмирала Федора Ушакова атаковали стоящий на якорях турецкий флот капудан-паши Хусейна в составе 14 линейных кораблей, восьми фрегатов и 23 мелких суден (всего 1,4 тыс. орудий). После полуторачасового сражения турки вышли из боя.

На рассвете 28 августа 1790 года русская эскадра внезапно появилась в районе стоянки турецкого флота у Тендры. Она уступала противнику, но на стороне русских были внезапность и выгодное положение относительно направления ветра. Турки, не ожидавшие нападения, в спешке стали рубить якорные канаты и отходить к устью Дуная. Ушаков приказал "нести все паруса". Передовые турецкие суда успели удалиться на значительное расстояние, но стремительный маневр русской эскадры угрожал отрезать другие их корабли.

Подойдя на дистанцию картечного выстрела, русские корабли открыли огонь. Основной удар их главных сил был направлен на турецкий авангард, где находились турецкие флагманские корабли. После двух часов жестокой дуэли остальные турецкие корабли, не выдержав огня, стали отворачивать под ветер и в беспорядке выходить из боя. Но во время поворота на них обрушился ряд мощных залпов, приведших к большим разрушениям. Ушаков продолжал погоню за кораблем младшего флагмана. Российские суда следовали примеру своего предводителя, но наступление ночи спасло турецкий флот.

Корабли эскадры Ушакова стали на якорь для исправления повреждений. Увидев на рассвете 29 августа стоявший невдалеке турецкий флот, Ушаков приказал немедленно сниматься с якоря и атаковать его. Турки, не успев оправиться от недавнего боя, решили спастись бегством. Преследуя их, русская эскадра принудила к сдаче 66-пушечный корабль "Мелехи Бахри" и 74-пушечный корабль младшего турецкого флагмана "Капудание", который к моменту сдачи горел и вскоре взорвался. Спаслись и были взяты в плен всего 20 человек. На пути к Босфору из-за повреждений затонули еще один 74-пушечный корабль и несколько мелких судов. Кроме того, противник потерял еще два небольших судна и севшую на мель плавучую батарею.

В донесениях султану турецкие флагманы писали, что число убитых и раненых "простирается" до 5,5 тыс. человек. Русские потеряли убитыми и ранеными 46 человек. Победа Черноморского флота при Тендре была полной, внесла весомый вклад в исход войны, позволила очистить северо-западную часть Черного моря от кораблей противника и открыла свободный выход кораблям Лиманской флотилии в море. В результате при содействии вошедшей в Дунай русской флотилии российские войска взяли крепости Килия, Тульча, Исакчи и, наконец, Измаил.

По материалам Российского военно-исторического общества