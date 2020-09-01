Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в "Жемчужине Сибири" в сентябре

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В Тюменской области возобновляется проведение всероссийских соревнований, входящих в календарь Минспорта, с 1 сентября, сообщил начальник управления регионального департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Сергей Вотинов.

График сформирован, уже известно, что в сентябре регион примет несколько мероприятий по биатлону и лыжным гонкам по летнему варианту.

"У нас пройдет чемпионат России по летнему биатлону в "Жемчужине Сибири", первенство России по биатлону в Увате и чемпионат России по лыжероллерам в "Жемчужине Сибири", - сказал он.

Кроме того, возобновляются тренировки на спортивных базах не только членов сборных Тюменской области, но и страны. Тюменским спортсменам разрешено выезжать за пределы региона для участия в российских соревнованиях.