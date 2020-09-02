На президентские выплаты медицинским работникам направят 22 млрд рублей

| Фото: Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

На поддержку медицинских работников, которые помогают больным с коронавирусом, направят около 22 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По информации пресс-службы кабмина, дополнительные средства из федерального бюджета направят в регионы на выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с COVID-19.

Более 321 млн рублей пойдет на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. 1,8 млрд рублей – работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов. Для предотвращения распространения коронавируса там действует особый режим работы. Сотрудники временно проживают на территории таких стационаров. Одна рабочая смена длится 14 дней.

Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.