  • 2 сентября 20202.09.2020среда
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На президентские выплаты медицинским работникам направят 22 млрд рублей

Экономика, 10:45 02 сентября 2020

Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

На поддержку медицинских работников, которые помогают больным с коронавирусом, направят около 22 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По информации пресс-службы кабмина, дополнительные средства из федерального бюджета направят в регионы на выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с COVID-19.

Более 321 млн рублей пойдет на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. 1,8 млрд рублей – работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов. Для предотвращения распространения коронавируса там действует особый режим работы. Сотрудники временно проживают на территории таких стационаров. Одна рабочая смена длится 14 дней.

Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выплата , коронавирус , медицинские работники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:45 02.09.2020На президентские выплаты медицинским работникам направят 22 млрд рублей
09:29 02.09.2020Тюменским производителям помогают в сертификации продукции в страны ЕАЭС
18:16 01.09.2020Бердюжские хлеборобы убрали половину зерновых культур
17:05 01.09.2020Тюменские предприниматели изучили экспортный маркетинг