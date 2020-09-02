45 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

| Фото: mos.ru. Евгений Самарин | Фото: mos.ru. Евгений Самарин

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45 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России подтвердили 4 тыс. 952 новых случая заболевания в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 24,2% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 тыс. 464 человека.

В Москве выявили 625 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге - 189, в Московской области - 158.

В Свердловской области COVID-19 подтвердили у 115 человек, в Челябинской - у 73, в Югре заболели 68 пациентов, на Ямале - 46, в Курганской области - 24.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 5 тыс. случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 тыс. 414 летальных исходов, выздоровели 821 тыс. 169 человек.