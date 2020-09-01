Спортивные школы возобновят свою работу 15 сентября

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Далее в сюжете Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в «Жемчужине Сибири» в сентябре

Занятия в спортивных школах Тюменской области начнутся 15 сентября. Юным спортсменам нужно предоставить справку от терапевта о состоянии здоровья и допуске к тренировкам. Тест на коронавирус сдавать не нужно.

Все требования по обеспечению эпидемиологической безопасности будут соблюдены, заверил начальник управления регионального департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Тюменской области Сергей Вотинов.

"Мы уже разработали алгоритмы на основании требований Роспотребнадзора. В учреждениях назначаются ответственные за проходной режим, термометрию, санобработку и так далее для того, чтобы обезопасить пребывание детей. Формируются графики для разведения потоков на входе для термометрии и нахождения на самих занятиях в залах, школах", - сообщил он.

Ограничивается число учеников, занимающихся в одном зале. Для каждой группы, секции составят индивидуальное расписания и выберут место занятий. Дополнительно при входе в каждый класс будут установлены дезинфекторы.

"На каждый риск у нас разработан свой порядок действий, но мы надеемся, что эти риски не наступят", - подчеркнул Вотинов.

Если во время занятий у ребенка появятся симптомы ОРВИ, его изолируют в специальную комнату, вызовут родителей и уведомят Роспотребнадзор.