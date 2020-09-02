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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Югра перешла к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19

Общество, 13:09 02 сентября 2020

admhmao.ru

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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра перешел к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19 по решению губернатора Натальи Комаровой с 1 сентября.

По информации пресс-службы окружного правительства, в Югре сохраняется масочный режим и социальная дистанция. Как заметила глава округа, риски распространения COVID-19 остаются.

Больше всех случаев ковида по данным на 1 сентября зарегистрировано в Сургуте, 25,1%, Сургутском районе, 10,7%, Нижневартовске, 12,7%. В целом по автономному округу коэффициент распространения инфекции не превышает нормативный показатель.

В Югре идет подготовка к прививочной кампании против гриппа. Планируется привить более 1 млн югорчан. В настоящее время в округ поступило более 50 % вакцины от гриппа.

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# коронавирус , Югра

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