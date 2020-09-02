Шарухо посоветовала школьникам делать зарядку

Сотрудники Роспотребнадзора провели уроки в шести школах Тюмени, на которых рассказали ученикам об основных мерах профилактики гриппа, коронавируса и других острых вирусных инфекций. Мероприятия проходят в рамках Всероссийского урока "Будь здоров!".

Дети узнали, почему нужно ставить прививки от гриппа, делать зарядку, в том числе для глаз, соблюдать режим и правильно питаться.

Главный государственный санитарный врач по Тюменский области Галина Шарухо провела уроки для третьеклассников в тюменской школе № 70 и для студентов педколлежда. "Уроки здоровья позволяют акцентировать внимание детей, студентов на здоровье, они должны знать, что делать, чтобы не заболеть. Важно, чтобы они эти знания донесли и до своих родителей", - отметила Шарухо.

Важным этапом в профилактике распространения вирусных инфекций главный санитарный врач назвала вакцинацию против гриппа. В регионе началась подготовка к эпидсезону по ОРВИ. Вакцина против гриппа поступила, стартовала иммунизация населения. Группы риска, в которые входят медработники, педагоги и школьники, должны быть привиты 75%. Что касается всего населения — не менее 60% от общей численности.

"Те, кто привит от гриппа, не болеют тяжело коронавирусом. С детьми и студентами мы сегодня об этом тоже говорили. Надеюсь, они поделятся этой информацией в семье, с родителями и отказов от вакцинации в этом году будет меньше", - сказала она.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора отметила, что в учебных учреждениях, которые она посетила, соблюдают предписанные требования по санэпидрежиму: входной контроль, термометрия, антисептики для рук, в каждом классе есть раковина с мылом, педагоги и обслуживающий персонал в масках, воздух дезинфицируют, классы и аудитории регулярно проветривают. Ученики проходят утренний фильтр, за каждым классом закреплена отдельная классная комната.

Открытые уроки здоровья в Тюменской области и других регионах проводят по поручению руководителя Роспотребнадзора РФ Анны Поповой и министерства просвещения, они направлены на привлечение внимания школьников к здоровому образу жизни.

Татьяна Тихонова