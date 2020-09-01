На вопросы о школьном питании отвечают по горячей линии

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Горячая линия по вопросам бесплатного питания учеников младших классов работает в Тюменской области. Получить консультацию по телефонам: 8(3452) 56-93-30, 56-93-54 можно с понедельника по четверг с ­8 часов 45 минут до 18 часов, в пятницу - с 8 часов 45 минут до 17 часов, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Горячим питанием в новом учебном году обеспечат всех учеников с первого по четвертый классы во всех населенных пунктах региона. Особенности работы школьных пищеблоков и здорового питания обсудили по видеоконференцсвязи специалисты органов местного самоуправления, медики, санитарные врачи, руководители школ и организаторы школьного питания.

Медицинские работники рекомендовали продукты для включения в рацион школьников. Заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер подчеркнул, что школьный обед должен быть полезным, питательным и эстетичным. Он отметил, что поварам необходимо проанализировать, от каких блюд в меню дети отказываются, и заменить непопулярные или пересмотреть технологию приготовления.

Ученики начальной школы узнают о правильном питании в рамках курса по предмету "Окружающий мир". Выбирать полезную пищу их научит ежегодный областной фестиваль "Питание и здоровье", в рамках которого в Тюменской области проходит ряд творческих конкурсов и мероприятий.