Четыре человека пострадали в дорожной аварии с машиной скорой помощи в Тюмени

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на ул. Широтная в Тюмени 1 сентября. Это водитель скорой 1966 года рождения, два медика — женщина 1988 года рождения и мужчина 1990 года рождения — и водитель автомобиля Lada 1984 года рождения.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В районе дома №33 в 16 часов 15 минут столкнулись Lada Priora и машина скорой помощи.

"Газель" ехала через перекресток с включенной звуковой и световой сигнализацией. Все водители пропустили машину скорой помощи, а Lada — нет. Обстоятельства выясняются. После удара автомобиль Lada отбросило еще на машину Toyota и Lifan — обошлось без пострадавших", — рассказала Анжела Борисова.

Обстоятельства дорожной аварии выясняются.

Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, бригада скорой помощи направлялась на экстренный вызов и попала в ДТП. К пациенту сразу направили другую бригаду.

"На место ДТП также были отправлены автомобили скорой помощи. Четырех пациентов, из которых трое являются сотрудниками скорой помощи, доставили в ОКБ №2. После комплексной диагностики тяжелые травмы не подтвердились", — рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Больше всех пострадал водитель скорой помощи. У него множественные порезы лица, ушиб мягких тканей головы, раны уха и шеи. У фельдшеров диагностированы ушибы, раны лица, растяжения связок шейного отдела. У второго водителя – растяжение связок шейного отдела. После оказания медицинской помощи всем рекомендовали амбулаторное наблюдение.

Инна Пахомова