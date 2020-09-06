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В Голышмановском округе открывают новые источники воды

Общество, 11:01 06 сентября 2020

cfaes.osu.edu | Фото: cfaes.osu.edu

Новую водопроводную скважину установили в с. Ражево Голышмановского городского округа. Половина жителей села пользуется водой из крана. Остальные имеют свои локальные скважины или берут воду из павильона. Проблем с водоснабжением в поселении нет.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила глава Ражевского сельского поселения Голышмановского городского округа Татьяна Загородных.

"По программе водоснабжения в селе Ражево, а у нас всего 270 дворов, установили дополнительную скважину. Более половины населения получают воду централизованно. Остальные сами бурят скважины. И еще дополнительный источник водоснабжения у нас есть - это павильон чистой питьевой воды", - говорит она.

По плану подготовки поселения к осенне-зимнему периоду проведен большой фронт работ по благоустройству сел, отмечает глава Ражевского поселения.

В двух из трех сел поселения защебенили 500 метров дорог. Ожидают 10 тонн асфальта для ямочного ремонта. В рамках реализации мусорной реформы установили к действующим 15 контейнерным площадкам еще 12.

Свой вклад в наведение чистоты сел внесли 15 подростков, трудоустроенных по программе центра занятости населения.

"Дом культуры, библиотека, школа, ФАП и другие социальные объекты поселения полностью подготовлены к работе в осенне-зимний период. Все котельные проверены, топливо имеется", - сказала Татьяна Загородных.

Анжела Лебедева

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# водоснабжение

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