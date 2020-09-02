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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении башенных кранов в Тюмени

Происшествия, 17:53 02 сентября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Одного пострадавшего при падении двух башенных кранов на ул. Тимофея Кармацкого в Тюмени 2 августа оперируют. Второй находится в реанимации.

"Двое пациентов доставлены в ОКБ №2. Одного по экстренным показаниям в связи с повреждением внутренних органов оперируют. Состояние второго оценивается, как тяжелое. Он получает необходимую помощь в условиях реанимации, у него тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки", – рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, днем 2 августа в районе дома №9 на ул. Тимофея Кармацкого упали два башенных крана. Пострадали два человека.

Инна Пахомова

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# врачи , пациенты

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