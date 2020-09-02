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Тюменские виолончелистки вошли в состав оркестра Юрия Башмета

Общество, 19:13 02 сентября 2020

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Учащиеся школы №73 "Лира" Тюмени, виолончелистки Ульяна Серебрякова и Василина Химей приглашены во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. На конкурном отборе они обошли сотни претендентов из всех регионов России и присоединились к сильнейшему музыкальному коллективу страны.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Гордимся нашими юными музыкантами! В столь юном возрасте девочки уже доказали свой профессионализм. Не сомневаюсь, наши виолончелистки достойно украсят оркестр. Поздравляю девочек и их руководителя — Светлану Коробову — с этим достижением. Успехов и новых побед!" - сказала Елена Майер.

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram ﻿

Добавим, юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета выступал с концертами в 10 российских регионах и в девяти странах мира, принимал участие в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр и церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

Анжела Лебедева

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# виолончелистки , Елена Майер , оркестр , школа №73

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