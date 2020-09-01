Тюменским родителям рассказали, как сохранить здоровье ребенка

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Тщательное соблюдение правил личной гигиены - одна из важнейших мер профилактики заболеваний репродуктивных органов у мальчиков. Об этом рассказал тюменский детский врач, уролог-андролог Павел Горохов.

"Кроме того, мальчикам не следует носить тесное белье и брюки. Серьезную опасность для мужского здоровья представляют как переохлаждение, так и перегревание внешних репродуктивных органов, поэтому одеваться надо по погоде", - добавил эксперт.

В период полового развития у мальчиков, который начинается в среднем с 7,5-8 лет и завершается к 13-15 годам, есть риск возникновения различных заболеваний наружных и внутренних половых органов. При отсутствии профилактики и лечения эти патологии могут помешать ребенку стать в будущем полноценным мужчиной.

Если ребенок жалуется на боли или неприятные ощущения в области репродуктивных органов, родителям необходимо как можно скорее отвести его к врачу.

"Половая сфера для мальчиков - очень тонкая тема. Многие из них просто стесняются рассказать родителям о возникающих интимных проблемах. В подобных ситуациях решающее значение имеет тесный психологический контакт между сыном и отцом", - подчеркнул Павел Горохов.

Евгений Бабенко