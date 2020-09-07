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#PROспорт: тюменцев ждут в секциях спортивной борьбы

Спорт, 08:21 07 сентября 2020

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 280 бюджетных мест для приема в секции спортивной борьбы сформировано на базе спортшкол № 3, "Старт XXI век", "Прибой", "Водник" и центра дзюдо, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Попасть на занятия можно на общих основаниях, представив медицинское заключение о допуске к занятиям вольной борьбой и заключив договор.

Кроме профильных секций в учреждениях спорта и молодежной политики Тюмени проводится немало бесплатных спортивных занятий для детей и взрослых по месту жительства. Расписания тренировок можно найти на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города и в группе.

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# дети , спортивная борьба

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