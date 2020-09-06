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Инжиниринговый центр ТюмГУ разработает новые материалы для нужд Арктической зоны

Общество, 10:12 06 сентября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Инжиниринговый центр композиционных материалов ТюмГУ одной из своих задач ставит получение новых материалов для нужд Арктической зоны РФ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для этих целей планируется создание опытно-промышленного участка на базе строящегося Тюменского завода ферросплавов, оснащение совместной научно-исследовательской лаборатории, участие членов созданного Консорциума в конкурсах на получение грантов федеральных и региональных научно-исследовательских и научно-технологических программ.

"Центр базируется в университете, что дает возможность кроме оказания индустриальным партнерам инжиниринговых услуг, проводить научные исследования с целью получения конкурентоспособных новых материалов на основе редких элементов. Перспективы их применения будут охватывать самые разные сферы", - отметил исполняющий обязанности первого проректора ТюмГУ Андрей Толстиков.

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