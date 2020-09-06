Инжиниринговый центр ТюмГУ разработает новые материалы для нужд Арктической зоны
Инжиниринговый центр композиционных материалов ТюмГУ одной из своих задач ставит получение новых материалов для нужд Арктической зоны РФ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Для этих целей планируется создание опытно-промышленного участка на базе строящегося Тюменского завода ферросплавов, оснащение совместной научно-исследовательской лаборатории, участие членов созданного Консорциума в конкурсах на получение грантов федеральных и региональных научно-исследовательских и научно-технологических программ.
"Центр базируется в университете, что дает возможность кроме оказания индустриальным партнерам инжиниринговых услуг, проводить научные исследования с целью получения конкурентоспособных новых материалов на основе редких элементов. Перспективы их применения будут охватывать самые разные сферы", - отметил исполняющий обязанности первого проректора ТюмГУ Андрей Толстиков.