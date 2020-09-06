  • 6 сентября 20206.09.2020воскресенье
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Среди тюменских пожарных выявили лучших в кроссфите

Общество, 17:07 06 сентября 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарные 146 спасательной части одержали победу в соревнованиях по силовому многоборью или кроссфиту. Соревнования прошли в рамках празднования 30-летия МЧС России на территории 128-й пожарно-спасательной части, сообщает региональное МЧС.

Участники соревнований - не профессиональные спортсмены, а люди, для которых выносливость, сила, координация и скорость действий – главное в работе, поскольку от этого порой зависит жизнь людей.

Испытания включали в себя махи гирей весом 24 кг, приседания с последующим подъемом штанги, кантование покрышки от грузовика, прокладку рукавной линии с последующей ее скаткой, отжимание, перенос двух газовых баллонов, транспортировку пострадавшего, а также буксировку автомобиля с помощью троса.

Все упражнения выполнялись пожарными в полной боевой амуниции, общий вес которой составляет порядка 30 килограмм.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 06.09.2020Автоинспекторы Тюменской области оснащены переносными видеорегистраторами
18:00 06.09.20207 сентября - события дня
17:42 06.09.2020ГИБДД проверит тюменских водителей на трезвость
17:07 06.09.2020Среди тюменских пожарных выявили лучших в кроссфите