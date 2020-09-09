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Даниил Крамер даст концерт в Тюменской филармонии 15 сентября

Общество, 08:34 09 сентября 2020

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Заслуженный артист России Даниил Крамер выступит в Тюменской филармонии 15 сентября, начало в 19 часов. Вместе с ним на сцену выйдут талантливые музыканты Армине Саркисян, Сергей Васильев и Виталий Эпов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Даниил Крамер – исполнитель, аранжировщик, композитор, академик Российской Академии Искусств, лауреат европейской Премии им. Густава Малера и Премии Москвы, арт-директор российских джазовых фестивалей и автор джазовых проектов.

Концерты одного из главных популяризаторов джаза в Тюмени – знакомство с новыми звездами, которых Крамер привозит в город каждый сезон.

Армине Саркисян – известная российская джазовая певица, музыкант широкого творческого диапазона. Заслуженная артистка Российской Федерации и лауреат российских и международных фестивалей. 17 лет была солисткой Государственного камерного оркестра джазовой музыки.

Сергей Васильев - российской контрабасист, работал с известными российскими музыкантами и ансамблями "Зеленая волна", "Новое поколение".

Виталий Эпов неоднократно завоевывал награды на конкурсах барабанщиков, в том числе стал двукратным чемпионом барабанного конкурса "Азия Music".

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

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# Даниил Крамер , Тюменская филармония

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