О вреде алкоголя расскажут тюменцам на акции "Я — житель трезвого города"

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Жителям Лесобазы расскажут о вреде алкоголя на акции "Я — житель трезвого города", посвященной Всероссийскому дню трезвости, на ул. Домостроителей в Тюмени 10 сентября.

Мероприятие развернется во дворе дома № 6а. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художественный руководитель Центра русской культуры Екатерина Муслахутдинова, представители волонтерского отряда молодежного отряда содружества Туры "МОСТ" расскажут об истоках Всероссийского дня трезвости, проведут разъяснительные беседы о вреде алкоголя.

"Будут элементы спортивно-игровой программы. Запланированы концертные номера. Это будет небольшая, интерактивная программа для всей семьи. Мы считаем, что и дети, и взрослые должны понимать, что трезвый человек — это самое главное в обществе", — добавила она.

Возрастное ограничение: 0+. Организаторы предупреждают, что могут собрать на площадке не более 50 человек.

Инна Пахомова