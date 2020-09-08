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Устная олимпиада по математике пройдет в четырех городах Тюменской области

Общество, 16:49 08 сентября 2020

Физико-математическая школа ВКонтакте | Фото: Физико-математическая школа ВКонтакте

Регистрацию на Устную олимпиаду по математике объявила Областная физико-математическая школа. Первый тур пройдет в образовательных учреждениях Тюменской области 19 сентября, сообщает учебное учреждение.

Он проводится в очной форме и открыт для всех учеников четвертых-шестых классов школ Тюменской области. Приглашаются также обучающиеся по семейной форме, освоившие соответствующие образовательные программы.

Ребята из ФМШ не участвуют в состязании.

Первый тур олимпиады пройдет в Тюмени в ФМШ (ул. 30 лет Победы, 102), в Тобольске в школе № 9 (4-й микрорайон, 47), в Ишиме в школе № 8 (ул. Ражева, 1), в Заводоуковске в школе № 2 (ул. Летняя, 24).

Участникам необходимо зарегистрироваться до 17 сентября здесь.

Продолжительность первого тура олимпиады - три часа. Все участники в течение всей олимпиады обязаны находиться в маске. Допускается работа без маски во время индивидуальной подготовки решения.

Положение об олимпиаде и подробности здесь.

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# областная физико-математическая школа

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