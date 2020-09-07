Почти двести километров дорог отремонтируют в Тюменской области до конца года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

209 дорожных объектов общей протяженностью 191 км отремонтируют в Тюменской области до конца 2020 года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как рассказал в ходе пресс-тура заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, по итогам этих работ нормативное состояние дорог в регионе повысится до 62,12%. В тюменской агломерации, куда входят Тюмень и Тюменский район, этот показатель увеличится до 81,7%.

"Цель национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - в границах городской агломерации привести в нормативное состояние автодороги до уровня 85%, а по региону – до 63%. Чтобы достичь этих показателей, мы ежегодно ремонтируем около 200 километров дорог. Сюда входят региональные, федеральные и дороги местного значения", - пояснил Андрей Чистяков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основные работы на большинстве объектов завершены или находятся в завершающей стадии. Традиционно стартовали они в июле. В этом году упор сделан на районные дороги, большинство из них – в Тюменском районе. Приоритет отдается участкам с наиболее интенсивным движением и вблизи социально значимых объектов.

Один из участков - дорога в селе Каменка протяженностью чуть более километра. Вместо старого дорожного полотна здесь обустроено новое асфальтобетонное покрытие, сделан тротуар для пешеходов. На выполнение работ у подрядной организации ушло полтора месяца.

Результатом довольны и местные жители. "Уже два года гуляю здесь с внуком. Раньше дорога была разбита, отсутствовали тротуары. Теперь стало безопасно, есть дорожка для пешеходов, можно ходить и не бояться проезжающих машин", - поделился житель села Каменка Валерий Зыков.

Завершены работы и на участке дороги при подъезде к деревне Коняшина. Протяженность его составляет 2,3 км. Здесь дорожники также выполнили ремонт покрытия, обочины укрепили щебнем.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая дорога появилась и на въезде в село Кулига. По словам заместителя начальника Управления автомобильных дорог Тюменской области Григория Шемякина, асфальтобетон здесь впервые укладывали по новому ГОСТу.

"К нему предъявляются новые технологические требования. Мы надеемся, что это покрытие будет более долговечным и свои межремонтные сроки прослужит. Для этих дорог эти сроки составляют шесть лет", - рассказал он.

Григорий Шемякин также добавил, что работы на дорогах региона велись поэтапно, по полосам, без перекрытия движения. После ремонта ежегодно будет проводиться мониторинг для оценки ровности, колейности, прочности и других показателей качества дорог.

Любовь Голышева