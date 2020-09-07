Тюменская область собрала более одного миллиона тонн зерна

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Валовый сбор зерна в Тюменской области преодолел отметку в один миллион тонн 7 сентября, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Аграрии региона намолотили более 72% сельскохозяйственных площадей. Это почти 493 тыс. га. Урожайность — 21,3 ц/га.

Четыре района области близки к завершению: Сладковский район — 99%, Тюменский район - 83%, Ялуторовский район — 82% и Заводоуковский городской округ — 81%. Лидерами по урожайности при этом являются Заводоуковский городской округ — 30 ц/га, Тюменский район — 28 ц/га и Исетский район — 27 ц/га.

Также сельхозпроизводители области ведут обмолот технических культур. Убрано почти 7 тыс. га, это 29% от общих площадей. Валовой сбор при урожайности в 16 ц/га составил 10,4 тыс. тонн, в том числе 9,7 тыс. тонн рапса.

Продолжается в регионе и уборка картофеля и овощей. Картофеля в Тюменской области собрано более 60 тыс. тонн. 12 тыс. тонн уже реализовано, остальное заложено на зимнее хранение. Всего в регионе предстоит собрать картофеля с более чем 8 тыс. га. На сегодня убрано 31% площадей. Что касается овощей, то их собрали более 11 тыс. тонн. Урожайность - 459 ц/га (в прошлом году на эту дату — 407 ц/га).

Аграрии области успевают проводить посевы озимых зерновых культур под урожай 2021 года. Выполнено уже 93% от плана, засеяно более 11 тыс. га. Также одновременно сельхозпроизводители проводят работы по осенней обработке почвы, ведут засыпку семян под урожай 2021 года.