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Два килограмма наркотиков изъяли полицейские у водителя из Новосибирска

Происшествия, 10:02 08 сентября 2020

Тобольский межмуниципальный отдел МВД России (архив) | Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России (архив)

Более двух килограммов наркотических веществ изъяли полицейские у водителя, который следовал по трассе Тюмень - Омск из Санкт-Петербурга в Новосибирск, сообщает региональное управление МВД.

Водитель Nissan при проверке документов беспокоился, чем вызвал подозрение у полицейских. При досмотре автомобиля автоинспекторы обнаружили два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения.

Все обнаруженное полицейскими изъято и направленно на экспертизу. Исследование установило, что в пакетах находятся марихуана и гашиш общей массой более двух килограммов.

Следователем межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый житель Новосибирска 1990 г. р. находится под арестом.

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# наркотики

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