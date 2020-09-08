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Короткое замыкание привело к пожару на улице Бийская в Тюмени

Происшествия, 10:24 08 сентября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание электропроводки привело к пожару в доме на ул. Бийская в Тюмени 7 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 15 часов 42 минуты. Горел одноэтажный деревянный жилой дом №26 размерами пять на пять метров.

"На месте пожара работали семь человек личного состава, было задействовано три единицы техники. О ликвидации объявили в 16 часов 11 минут", — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 25 кв. метров.

Отметим, с 31 августа по 6 сентября в Тюменской области произошло 39 пожаров. В них пострадали трое.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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