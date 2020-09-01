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Салехард примет полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

Общество, 08:45 11 сентября 2020

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Полуфинал "Арктика" Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" состоится в столице Ямала с 30 сентября по 2 октября. Салехард станет одной из девяти площадок отбора финалистов федерального конкурса. Подобные полуфиналы уже прошли в Сочи, Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, еще два примут Иркутск и Калининград, сообщает правительство Ямала.

50 участников из 12 регионов страны определят финалистов. В полуфинале конкурса - 28 ямальцев, это самый высокий показатель по Уральскому федеральному округу. Конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств, решат аналитические задания, представят свои туристические проекты, примут участие в обучающих мероприятиях с приглашёнными экспертами и гостями, в числе которых путешественник и телеведущий Джон Уоррен.

Финал Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" соберет 200 отраслевых специалистов, из них 50 победителей получат в наставники именитых рестораторов, отельеров, управленцев в сфере гостеприимства, представителей органов государственной власти, в числе которых губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Финалисты поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнёров конкурса, смогут выиграть образовательные сертификаты, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие организации турбизнеса.

Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержке Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково".

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# Салехард

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