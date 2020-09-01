Выставка "Энергия абстракции" работает в ишимской арт-галерее

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

В основе выставки "Энергия абстракции" находятся работы омских художников Александра Шафеева и Евгения Дорохова, тюменского искусствоведа Татьяна Сергейчук. Посетить экспозицию можно до 14 сентября, сообщает ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова.

38 полотен инновационной выставки находятся в арт-галерее (ул. Луначарского, 62).

"Абстракция - специфическое направление в живописи. Есть люди, которые не воспринимают её... это всё равно, что слушать музыку. Пройдите по экспозиции, не думая ни о чем. Когда звучит музыка, вы слышите только свои переживания... Отнеситесь также к этим работам. Не ищите в них рациональное зерно. Услышьте музыку авторов!"- говорят организаторы.

Записаться на посещение выставки можно по телефону +7(34551) 2-38-17.