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Заканчивается прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени"

Общество, 08:56 09 сентября 2020

Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

145 тыс. участников зарегистрировались на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени". Представить свою идею на форум "Сильные идеи для нового времени" можно до 10 сентября на крауд-платформе, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Обсуждение отобранных идей с участием глав регионов состоится 1-2 октября, 11-12 ноября запланированы финальные мероприятия в Сочи.

Региональный этап форума пройдет в пространствах коллективной работы "Точка кипения" по всей стране. На этот этап будут отобраны 1000 лучших из поступивших на крауд-платформу идей.

По итогам в каждом тематическом треке будут определены по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы Топ-100 идей и проектов представят их на форуме в Сочи. Победители получат поддержку организаторов и партнеров форума, их проекты будут размещены на платформе обмена практиками устойчивого развития "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

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# АСИ , форум

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