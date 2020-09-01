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В ТюмГУ разработали историческую карту искусственного интеллекта

Общество, 10:01 13 сентября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Историческую карту искусственного интеллекта разработали в ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В проекте представлены ключевые вехи и события на пути развития популярных сегодня технологий. Карта охватывает период с 1940-х до 2020 года. Здесь можно увидеть, когда появился сам термин "Artificial Intelligence", когда был изобретен первый перцептрон, основа сегодняшних нейросетей, какие события и тенденции характеризуют современный период. На сегодняшний день это наиболее полная историческая карта искусственного интеллекта, опубликованная в рунете.

Проект "Карта Искусственного интеллекта" разработан в Институте математики и компьютерных наук совместно с Центром системного инжиниринга (ЦСИ) Политехнической школы ТюмГУ.

Как рассказал составитель карты, профессор Игорь Глухих, сейчас опубликована одна из первых версий карты. Планируется ее дальнейшее развитие с участием аспирантов кафедры информационных систем и инженеров ЦСИ, отражение в ней новых событий и результатов. Проект поможет студентам ориентироваться в мире искусственного интеллекта, преподавателям – в подготовке материалов для своих лекций.

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