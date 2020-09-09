  • 9 сентября 20209.09.2020среда
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Аллею памяти из миндаля заложили медики Тюменского района

Общество, 18:23 09 сентября 2020

 Областной больницы №19 | Фото:  Областной больницы №19

Аллею памяти из кустарников миндаля заложили медики на территории Кулаковской амбулатории Тюменского района. Она высажена в честь медицинских работников, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Областной больницы №19.

Саженцы миндаля медикам больницы подарила Ассоциация медицинских сестер Тюменской области. Ее руководитель Раиса Куликова во время акции отметила важность сохранения памяти о подвигах предков.

Участие в высадке кустарников приняли глава Кулаковского муниципального образования Сергей Лысак, труженики тыла, бывшие медицинские работники и школьники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аллея , кустарники , медики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:29 09.09.2020Двухэтажный дом вспыхнул в селе Ярково в Тюменской области
19:18 09.09.2020На Всехсвятскую церковь в Тюмени установили новую главку
19:07 09.09.2020Тюменцы станут экспертами народной смены форума "Таврида"
18:56 09.09.2020Жители тобольской деревни обнаружили послание из прошлого века