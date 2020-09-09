Аллею памяти из миндаля заложили медики Тюменского района
| Фото: Областной больницы №19
Аллею памяти из кустарников миндаля заложили медики на территории Кулаковской амбулатории Тюменского района. Она высажена в честь медицинских работников, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Областной больницы №19.
Саженцы миндаля медикам больницы подарила Ассоциация медицинских сестер Тюменской области. Ее руководитель Раиса Куликова во время акции отметила важность сохранения памяти о подвигах предков.
Участие в высадке кустарников приняли глава Кулаковского муниципального образования Сергей Лысак, труженики тыла, бывшие медицинские работники и школьники.