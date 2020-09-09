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Двухэтажный дом вспыхнул в селе Ярково в Тюменской области

Общество, 19:29 09 сентября 2020

скриншот со стрима телеканала "Тюменское время" | Фото: скриншот со стрима телеканала "Тюменское время"

Двухэтажный кирпичный частный дом вспыхнул в с. Ярково в Тюменской области 9 сентября.

Сообщение о пожаре поступило в 17 часов 59 минут.

"Горела кровля (площадь – 300 квадратных метров) недостроенного двухэтажного частного дома, по адресу: ул. Первомайская, 13. На месте пожара работали девять сотрудников подразделений МЧС России. Задействовали четыре единицы техники", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Пострадавших в результате пожара нет.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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