Двухэтажный дом вспыхнул в селе Ярково в Тюменской области
| Фото: скриншот со стрима телеканала "Тюменское время"
Двухэтажный кирпичный частный дом вспыхнул в с. Ярково в Тюменской области 9 сентября.
Сообщение о пожаре поступило в 17 часов 59 минут.
"Горела кровля (площадь – 300 квадратных метров) недостроенного двухэтажного частного дома, по адресу: ул. Первомайская, 13. На месте пожара работали девять сотрудников подразделений МЧС России. Задействовали четыре единицы техники", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.
Пострадавших в результате пожара нет.
Инна Пахомова