В Тюмени пьяный водитель въехал в жилой дом

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Пьяный водитель автомобиля "Газель" въехал в жилой дом на ул. Мельникайте в Тюмени 9 сентября.

ДТП произошло около 22 часов вблизи дома №58.

"27-летний водитель был пьян. Показания алкотестера составили 1,04 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пытался убедить, что это был не он. Его задержали очевидцы и передали сотрудникам полиции", - сообщила корреспонденту агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Она отметила, что ранее мужчина был лишен права управления транспортом, поэтому сейчас он подлежит уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.

Инна Пахомова