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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 50 таксистов-нарушителей выявили автоинспекторы региона

Общество, 10:24 10 сентября 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Около 200 водителей такси проверили сотрудники ГИБДД Тюменской области 9 сентября в рамках мероприятия "Такси", направленного на обеспечение безопасности пассажирских перевозок. В ходе рейда выявлено 52 нарушения, сообщает Гоставтоинспекция региона.

Семь водителей не имели страховых полисов ОСАГО, 36 привлечены к административной ответственности за внесение изменений в конструкцию автомобилей, восемь - за нарушение светопропускаемости стекол. Самое грубое нарушение допустил водитель, лишенный права управления транспортом на 19 месяцев за ДТП, совершенное в январе 2020 года. Он задержан.

Сотрудники ГИБДД отмечают положительную динамику – нарушений среди таксистов стало меньше, чем в первые рейды. Еще месяц назад их выявляли у каждого второго водителя.

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# ГИБДД Тюменской области , такси

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