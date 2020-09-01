Более 50 таксистов-нарушителей выявили автоинспекторы региона

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Около 200 водителей такси проверили сотрудники ГИБДД Тюменской области 9 сентября в рамках мероприятия "Такси", направленного на обеспечение безопасности пассажирских перевозок. В ходе рейда выявлено 52 нарушения, сообщает Гоставтоинспекция региона.

Семь водителей не имели страховых полисов ОСАГО, 36 привлечены к административной ответственности за внесение изменений в конструкцию автомобилей, восемь - за нарушение светопропускаемости стекол. Самое грубое нарушение допустил водитель, лишенный права управления транспортом на 19 месяцев за ДТП, совершенное в январе 2020 года. Он задержан.

Сотрудники ГИБДД отмечают положительную динамику – нарушений среди таксистов стало меньше, чем в первые рейды. Еще месяц назад их выявляли у каждого второго водителя.