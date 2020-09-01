Гражданину Украины вынесли приговор за покушение на сбыт наркотиков в Тюмени

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На семь лет шесть месяцев лишения свободы осудили гражданина Украины за покушение на сбыт синтетических наркотиков в Тюмени 9 сентября, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 12 декабря 2019 года 24-летний молодой человек на ул. Набережная в Тюмени забрал из тайника более 26 граммов синтетических наркотиков и пошел делать закладки.

У одного из домов сбытчика задержали сотрудники полиции. Наркотики изъяли в ходе досмотра молодого человека, а также из оборудованных им ранее тайников. Опасные вещества нашли и в арендованной украинцем квартире.

Отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии строгого режима. В надзорном органе отмечают, что приговор в законную силу еще не вступил.