  • 10 сентября 202010.09.2020четверг
  • USD76,0713
    EUR89,5663
  • В Тюмени 20..22 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Гражданину Украины вынесли приговор за покушение на сбыт наркотиков в Тюмени

Происшествия, 10:46 10 сентября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На семь лет шесть месяцев лишения свободы осудили гражданина Украины за покушение на сбыт синтетических наркотиков в Тюмени 9 сентября, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 12 декабря 2019 года 24-летний молодой человек на ул. Набережная в Тюмени забрал из тайника более 26 граммов синтетических наркотиков и пошел делать закладки.

У одного из домов сбытчика задержали сотрудники полиции. Наркотики изъяли в ходе досмотра молодого человека, а также из оборудованных им ранее тайников. Опасные вещества нашли и в арендованной украинцем квартире.

Отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии строгого режима. В надзорном органе отмечают, что приговор в законную силу еще не вступил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , приговор , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:46 10.09.2020Гражданину Украины вынесли приговор за покушение на сбыт наркотиков в Тюмени
09:51 10.09.2020В Тюмени пьяный водитель въехал в жилой дом
15:29 09.09.2020В Тюмени установили личность найденной в Туре женщины
15:13 09.09.2020Житель Ялуторовска перевел мошенникам триста тысяч рублей