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В Тюмени благоустроили еще одно место для отдыха

Общество, 18:05 10 сентября 2020

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Озелененную зону откроют в границах переулка Добрый, улиц Каспийская и И. Крылова в Тюмени 11 сентября в 10 часов, сообщает управа Ленинского административного округа.

Работы по благоустройству были проведены в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Теперь здесь установлены малые архитектурные формы, скамейки, ограждение, проведено наружное освещение.

"Надеемся, что озелененная территория станет любимым местом отдыха и притяжения жителей территории бывшего поселка Антипино", — сказали в управе округа.

Участие в открытии примут местные жители, представители Совета территориального общественного самоуправления, заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов, депутат Тюменской городской думы Александр Гунбин, руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин.

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# благоустройство , озеленение

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