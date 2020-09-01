В Тюмени благоустроили еще одно место для отдыха

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Озелененную зону откроют в границах переулка Добрый, улиц Каспийская и И. Крылова в Тюмени 11 сентября в 10 часов, сообщает управа Ленинского административного округа.

Работы по благоустройству были проведены в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Теперь здесь установлены малые архитектурные формы, скамейки, ограждение, проведено наружное освещение.

"Надеемся, что озелененная территория станет любимым местом отдыха и притяжения жителей территории бывшего поселка Антипино", — сказали в управе округа.

Участие в открытии примут местные жители, представители Совета территориального общественного самоуправления, заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов, депутат Тюменской городской думы Александр Гунбин, руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин.