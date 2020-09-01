2020 год станет рекордным по количеству построенных в Тюмени детских садов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2020 год станет рекордным по количеству детских садов, построенных и капитально отремонтированных в Тюмени.

Об этом на брифинге, посвященном открытию третьего корпуса детского сада №141 в микрорайоне Ямальский-1, заявил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Он отметил, что всего по итогам года в областном центре откроются семь дошкольных учреждений. Три из них строятся по заказу правительства Тюменской области, два детсада возводят частные застройщики, еще два садика откроются после капитального ремонта.

"В настоящее время строятся по одному детскому саду в микрорайонах Войновка и Суходолье. Два сада за улицей Монтажников тоже в стадии строительства. Также началось проектирование детского сада и школы на 1200 мест в микрорайоне Ново-Патрушево. Таким образом, потребность в образовании в этих районах будет закрыта в ближайшее время", - сказал Кухарук и добавил, что в 2021 году в Тюмени запланировано строительство 16 дошкольных учреждений.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, новый детский сад, открытый на ул. Николая Ростовцева, 14 стал долгожданным для жителей ближайших новостроек. Это типовой проект, который уже был реализован в 2019 году в микрорайоне Тура.

По словам заведующей детским садов № 141 Натальи Ивановой, в новый садик пойдут 618 ребят в возрасте от двух лет. Договоры с родителями заключают, в настоящее время группы полного дня посещают сто малышей.

"Новый корпус отличается тем, что здесь есть коридоры, которые можно использовать как учебные развивающие зоны. Созданы классы для дополнительного образования. Есть кабинеты и возможности оказывать помощь ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, подобрался хороший коллектив - 42 педагога и 8 дополнительных специалистов", - рассказала Наталья Иванова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер добавил, что использование типовых проектов не только экономит время, но и снижает затраты.

"Если говорить именно об этом проекте, то это один из наиболее удобно подобранных вариантов. Во-первых, использованы панели ЖБИ местного производства. Во-вторых, сама технология сборки детского сада экономит время. Данный объект введен за девять месяцев, хотя нормативный срок строительства и сборки составляет 14 месяцев. 14 групп, изолированный пищеблок, медицинский блок, - все, что надо для жизни. Поэтому мы точно будем этот проект использовать в повторном применении и впредь", - подчеркнул замгубернатора.

Добавим, в перспективе на площадке, расположенной рядом с новым детсадом, планируется построить и школу на 1200 мест.

Любовь Голышева