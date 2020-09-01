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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени котятам с контейнерной площадки нашли хозяев

Общество, 17:34 10 сентября 2020

пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение" | Фото: пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение"

Сотрудники регионального оператора передали котят, которых нашли на одной из контейнерных площадок в Тюмени 27 августа, в новые семьи, сообщает пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение".

"Неравнодушные жители практически сразу после первых публикаций в СМИ стали обращаться к специалистам компании. Двум малышам не придется разлучаться – у них теперь новый общий уютный дом", — добавили в пресс-службе регионального оператора.

Практически сразу же двух рыжих котят забронировали. Еще двоим – семьи нашли через пару дней. Последнего мальчика решила забрать к себе девушка, которая пришла за одной из кошечек.

пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение" | Фото: пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение"

"Мы напоминаем жителям Тюменской области, что подобные счастливые истории, к сожалению, исключение. Не стоит оставлять животных на контейнерных площадках или в контейнерах для сбора отходов. Для них это опасно", – сказала первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Напомним, коробку с пятью котятами на контейнерной площадке обнаружил экипаж мусоровоза. Мужчины не смогли бросить животных в беде, приютили и обратились за помощью к коллегам из "Тюменского экологического объединения". За время, проведенное на передержке у сотрудницы компании, малыши подросли, стали самостоятельно есть.

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# животные , котята , Тюменское экологическое объединение

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