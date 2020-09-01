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Депутат помог жильцам многоквартирников решить проблемы

Общество, 17:49 10 сентября 2020

duma.tyumen-city.ru

Текущие проблемы горожан решает во время контроля за ходом работ по благоустройству и капитальному ремонту на территории округа № 16 депутат Тюменской городской думы Алексей Чирков .

В доме № 84 на ул. 50 лет Октября после запроса, сделанного депутатом, управляющая компания выровняла поверхность крыльца у подъезда. В доме проживают инвалиды по зрению и до ремонта крыльца вход в дом для них был небезопасен.

При капремонте ремонта дома № 53 на ул. Энергетиков депутату пришлось договариваться со строителями, чтобы они при монтаже водосточной трубы учли установленные собственниками кондиционеры. После официального письма депутата работы были выполнены с учетом пожеланий жильцов дома.

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# гордума , ремонт

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