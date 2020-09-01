Конкурс народного творчества "Таланты Туры" откроется в тюменском Центре русской культуры

| Фото: из сообщества "Центр русской культуры" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр русской культуры" во ВКонтакте (архив)

Открытие XIII конкурса народного творчества "Таланты Туры" начнется в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) в Тюмени 11 сентября в 14 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

Также в это время состоится выступление конкурсантов в номинациях "художественное слово", "инструментальное исполнительство".

На 18 часов запланировано выступление участников в номинациях "вокал", "хоровое пение".

12 сентября в 12 часов начнется выступление в хореографическом и оригинальном жанрах. В 16 часов откроется выставка прикладного искусства (поделки, вышивки, вязание, ниткография, бисероплетение и так далее).

Гала-концерт с награждением победителей намечен на 17 сентября на 18 часов.