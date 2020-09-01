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Трое взрослых и подросток пострадали в ДТП в Заводоуковске

Происшествия, 11:30 11 сентября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое взрослых и один подросток пострадали в результате дорожной аварии на ул. Революционная в Тюмени 10 сентября. Спровоцировавший ДТП водитель автомобиля Lada был нетрезв.

Авария произошла в 16 часов 10 минут в районе дома № 35. "Водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и столкнулся со стоявшей машиной Daewoo Matiz. Затем Daewoo Matiz отбросило на Chevrolet Niva", — сообщила корреспонденту агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадали четыре человека. У водителя автомобиля Daewoo Matiz 1961 года рождения и его пассажирки 1977 года рождения резаные травмы лица. У пассажирок Chevrolet Niva 1971 и 2005 годов рождения, по предварительным данным, ушибы.

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"Водитель автомобиля Lada — мужчина 1977 года рождения — находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 1,14 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — добавила Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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