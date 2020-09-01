В Тюменской области оштрафовали нарушителей карантина по птичьему гриппу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения правил профилактики птичьего гриппа выявлены в нескольких районах Тюменской области, сообщает региональный Россельхознадзор. Возбуждено три административных дела.

В неблагополучных населенных пунктах идет отчуждение и уничтожение восприимчивой птицы, напомнили в управлении. Как было установлено, заболевшая птица находилась в хозяйствах, территория которых примыкает к расположенным рядом водоемам. В настоящее время в Абатском, Казанском, Сладковском, Бердюжском районах Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц.

Однако жители с. Перевало и д. Малиновка Тюменского района, с. Шорохово, с. Архангельское, с. Леваши Исетского района, д. Малиново, д. Большое Сладковского района выпускают домашнюю птицу на открытые водоемы, где возможен контакт с дикой водоплавающей птицей. Это увеличивает риск заноса вируса гриппа птиц в хозяйство. По выявленным нарушениям возбуждено три административных дела в отношении граждан.

Управление напоминает о необходимости соблюдения хозяйствами установленных требований. В случаях массового падежа птицы необходимо немедленно обратиться в управление ветеринарии по телефону: + 7( 3452) 258-524, Россельхознадзор по телефону: +7 (3452) 58-52-31.