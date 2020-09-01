  • 15 сентября 202015.09.2020вторник
  • USD74,7148
    EUR88,5819
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Молодых тюменских ученых, дипломатов, предпринимателей приглашают в "Школу БРИКС"

Общество, 08:23 15 сентября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

IV Международную научно-образовательную программу "Школа БРИКС" проведет Национальный комитет по исследованию БРИКС с 5 по 10 октября. Она состоится в рамках председательства России в объединении БРИКС и будет совмещена с конкурсом молодых ученых-бриксологов для выявления наиболее перспективных проектов по развитию практического сотрудничества среди молодежи стран БРИКС, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Планируется отобрать рекордное число конкурсантов – до 70 молодых лидеров: дипломатов, молодых ученых, студентов, аспирантов, журналистов, предпринимателей из стран БРИКС в возрасте от 18 до 35 лет. Участники прослушают курс лекций, примут участие в мастер-классах и получат рекомендации от экспертов-менторов по развитию своих проектов и исследований. Они получат именные сертификаты об окончании "Школы БРИКС" и поощрительные призы за лучшие работы. Прием конкурсных работ продлится до 25 сентября.

Информационным партнером "Школы БРИКС" и конкурса молодых ученых-бриксологов выступит ТюмГУ- учредитель журнала "BRICS Law Journal".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:56 15.09.2020"Лавка добра" примет от горожан ненужные теплые вещи
08:45 15.09.2020Акцию ко Дню пожилых людей запускает школа "Этюд"
08:23 15.09.2020Молодых тюменских ученых, дипломатов, предпринимателей приглашают в "Школу БРИКС"
08:11 15.09.2020От тюменцев ждут на работы на онлайн-фотовыставку "Королевский урожай"