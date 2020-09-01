Молодых тюменских ученых, дипломатов, предпринимателей приглашают в "Школу БРИКС"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

IV Международную научно-образовательную программу "Школа БРИКС" проведет Национальный комитет по исследованию БРИКС с 5 по 10 октября. Она состоится в рамках председательства России в объединении БРИКС и будет совмещена с конкурсом молодых ученых-бриксологов для выявления наиболее перспективных проектов по развитию практического сотрудничества среди молодежи стран БРИКС, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Планируется отобрать рекордное число конкурсантов – до 70 молодых лидеров: дипломатов, молодых ученых, студентов, аспирантов, журналистов, предпринимателей из стран БРИКС в возрасте от 18 до 35 лет. Участники прослушают курс лекций, примут участие в мастер-классах и получат рекомендации от экспертов-менторов по развитию своих проектов и исследований. Они получат именные сертификаты об окончании "Школы БРИКС" и поощрительные призы за лучшие работы. Прием конкурсных работ продлится до 25 сентября.

Информационным партнером "Школы БРИКС" и конкурса молодых ученых-бриксологов выступит ТюмГУ- учредитель журнала "BRICS Law Journal".