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Акцию ко Дню пожилых людей запускает школа "Этюд"

Общество, 08:45 15 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Школьную акцию ко Дню пожилых людей "Моя бабушка и дедушка - лучше всех!" запускает школа искусств "Этюд" с 15 сентября, сообщает учебное учреждение.

До 10 октября юные тюменцы могут прислать рисунки, фото и видео, где они запечатлены вместе со своими старшими родственниками. Небольшое описание или рассказ о любимых бабушках и дедушках приветствуются.

Работы можно передать по адресу dshietyud@mail.ru. Все материалы попадут в праздничный виртуальный альбом на странице "Этюда" ВКонтакте.

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# День пожилых людей , школа искусств

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