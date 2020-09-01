Тела двух человек нашли на месте пожара в Ишиме

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тела двух человек обнаружили на месте пожара в Ишиме 12 сентября.

Сообщение о пожаре на ул. Павла Морозова поступило в 16 часов. Огонь охватил однокомнатную квартиру двухквартирного жилого деревянного дома № 82.

"Пламя повредило кровлю жилого дома, потолочные перекрытия и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Огонь тушили 15 сотрудников пожарно-спасательных частей Ишима. Было задействовано четыре единицы техники. Огнеборцы работали на подвозной воде, в том числе заправлялись от гидранта на расстоянии 600 метров от места происшествия.

На пожаре погибла женщина 1952 года рождения. Личность второго человека устанавливается.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова