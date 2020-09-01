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Тюменские депутаты обсудят исполнение городского бюджета

Политика, 16:33 14 сентября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Вопросы об исполнении бюджета за 2019 год и первое полугодие 2020 года станут приоритетными на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы.

Полную информацию об источниках и объемах пополнения городской казны депутатам представит директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Андрей Пилипчук. Также он отчитается об основных статьях расходования бюджетных средств.

Отметим, что бюджет 2019 года был дефицитным: превышение расходов над доходами составило более 1 млрд 400 тыс. рублей. Эту разницу покрывали остатками средств бюджета города, сложившимися по состоянию на 1 января 2019 года. Превышение расходов над доходами зафиксировано и в первом полугодии 2020 года.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко подчеркнула, что с 2019 года в бюджете Тюмени появилась новая статья о реализации мероприятий в рамках национальных проектов. "Это означает, что в развитие города вкладываются федеральные деньги", – пояснила она.

"При обсуждении главного финансового документа у депутатов будет возможность задать вопросы абсолютно по всем направлениям, – добавила Оксана Величко. - Кроме того, в повестку заседания постоянной комиссии включены вопросы информационного характера, перенесенные с весенней сессии, мы входим в плановый режим работы". Заседание постоянной комиссии состоится 16 сентября.

Николай Ступников

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# гордума , городской бюджет , депутаты

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